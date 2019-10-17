2019-10-17T10:19:59+03:00
Экономика

Во Владимирской области снизилась инфляция

Это связано с укреплением рубля
Артём Черепанов
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В сентябре 2019 года годовая инфляция во Владимирской области снизилась до 4,1%. В августе она составляла 4,9%. Пресс-служба владимирского отделения Банка России сообщает, что такая тенденция соответствует общероссийским реалиям и связана с укреплением рубля.

По данным пресс-службы ведомства, цены на продукты снизились практически во всех группах потребительской корзины. Но причины везде разные. Например, свинина стала дешевле из-за того, что на рынок попало большое количество продукции ниже рыночной цены из-за ликвидации поголовья скота в ЗАО по свиноводству "Владимирское" в микрорайоне Лесном. А цены на овощи снизились из-за раннего урожая. Подешевел сахар, хлеб перестал расти в цене. Сыр и шоколад напротив стали дороже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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