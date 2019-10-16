2019-10-16T13:56:52+03:00
Общество

Фонд социального страхования приглашает на закрытие Спартакиады органов федеральной власти

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Государственное учреждение - Владимирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - отделение Фонда) приглашает Вас принять участие в церемонии закрытия VII Спартакиады-2019 среди территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственных внебюджетных фондов Владимирской области (далее по тексту - Спартакиада-2019), которое состоится 17 октября 2019 г. в 11-00 (четверг) в Физкультурно-оздоровительном комплексе г. Владимира (адрес: г. Владимир, ул. Парижской Коммуны, д.45-Д).

На церемонию закрытия приглашены - главный федеральный инспектор по Владимирской области Мамеев С.С., федеральный инспектор по Владимирской области Кацай И.А., начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира О.А. Молева, главный тренер футбольного клуба <Торпедо> Вязьмикин Д.В., творческие коллективы Владимирской области.

Девять команд-участников в течение месяца боролись за призовые места в десяти видах спорта.

Виды спорта:

1. Бильярд

2. Волейбол

3. Дартс

4. Настольный теннис

5. Плавание (эстафета)

6. Стрельба

7. Мини-футбол

8. Шахматы

9. Боулинг

10. Легкая атлетика (эстафета)

В День закрытия пройдут соревнования по легкой атлетике, поэтому интрига о победителе Спартакиады-2019 будет сохраняться до последних минут церемонии. Это только с первого взгляда может показаться, что работники госучреждений вовсе неспортивные и непрофессиональные в заявленных видах состязаний. На самом деле, страсти кипят нешуточные, азарт и жажда победы, независимо от наличия мастерства, просто зашкаливают. Некоторые отлично проявляют себя на высоком уровне, показывая отличные результаты.

Окончательно убедиться в очередной раз в пользе спорта во всех его проявлениях можно, поприсутствовав на церемонии закрытия Спартакиады 17.10.2019. Ждем с нетерпением!

ИСТОЧНИК KP.RU

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