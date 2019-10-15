2019-10-15T12:39:28+03:00
Происшествия

63-летний жулик с Сахалина обманул жительницу Коврова на 250 тысяч рублей

Она сама отдала ему деньги
Вероника ПАНИНА
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63-летний житель Приморского края решил сыграть на своем удаленном происхождении. Ковровчанке он представился директором крупного рыбного завода на Сахалине. И, сославшись на свои особые возможности там, на дальнем востоке, пообещал местной жительнице приобрести для нее очень выгодно автомобиль из Японии. На это он попросил у нее 100 000 рублей и получил их.

Дальше, как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, хитрый деятель попросил у женщины еще денег - мол, надо оплатить процедуру таможенной проверки и необходимый анализ на наличие микробов в машине. Она опять дала.

Дальше больше. Мужчина попросил 156 тысяч рублей - якобы вложить в рыбный бизнес, который принесет большую прибыль. И даже, для правдоподобия, через какое-то время вернул небольшую часть суммы - как будто это прибыль.

На этом все закончилось. Весной этого года, не дождавшись ни автомобиля, ни прибыли от вложений, женщина пошла в полицию. Ее «бизнес-партнер» даже не стал прятаться, его задержали оперативники прямо в Коврове.

Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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