2019-10-13T08:00:03+03:00
Общество

Перепись населения в 2020 году будут обслуживать почти три тысячи владимирцев

Опросить планируют более 1 миллиона граждан 33 региона
Алексей СУХОВ
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Во Владимирской области началась подготовка к всероссийской переписи населения 2020 года. Она пройдёт с 1 по 31 октября следующего года. Планируется, что в ней примет участие более 1 миллиона жителей Владимирской области.

Опрашивать граждан будут более 2,8 тысяч сотрудников, из них свыше 400 – на стационарных участках. Людей будут спрашивать об их поле, возрасте, состоянии в браке, образовании, гражданстве, владении языками, источниках средств к существованию, про предпринимательский доход, если такой имеется, о проживании за границей. При переписи 2020 года будут применяться новые технологии, благодаря чему процесс станет более удобным, а качество собираемой информации значительно повысится. Граждане смогут либо сами заполнить электронные переписные листы на Едином портале госуслуг, либо пройти перепись в многофункциональных центрах (МФЦ). Кроме того, во время переписи упор будет сделан на заполнение анкет на планшетах. Но у переписчиков будут с собой резервные переписные листы – на случай неисправности гаджетов.

Узнать больше о Всероссийской переписи населения можно на страницах Владимирстата на Facebook, во ВКонтакте, в Одноклассниках и в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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