Эдуард Маркин скоро станет "Почётным гражданином Владимирской области"

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-12T11:48:44+03:00

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В областной администрации состоялось заседание комиссии по присвоению звания "Почётный гражданин Владимирской области".

Был рассмотрен вопрос о присвоении этого звания за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу народному артисту России, заслуженному деятелю искусств России, лауреату Государственной премии РФ в области культуры, художественному руководителю и дирижёру Владимирской капеллы мальчиков и юношей Эдуарду Митрофановичу Маркину.

Члены комиссии единогласно поддержали его кандидатуру. Соответствующее представление будет внесено в Законодательное Собрание области. Так что, скорее всего, в конце месяца Эдуард Митрофанович добавит это звание к другому - "Почетный гражданин города Владимира".

ИСТОЧНИК KP.RU