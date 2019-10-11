Беларусь поможет построить дороги и школы во Владимирской области

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-11T15:36:55+03:00

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Белорусские строители предложили Владимирской области свои услуги по строительству социально важных объектов и дорог. На встрече с вице-губернатором Александром Байером представители белорусского Министерства архитектуры и строительства Алексей Шило и унитарного предприятия «Белстройцентр» Анна Гайкова рассказали, что соседняя республика уже экспортирует свои услуги в Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской и Свердловской областях.

Александр Байер поручил профильным департаментам областной администрации подготовить предложения для белорусской стороны. Речь идёт о строительстве школ, детских садов, медицинских учреждений, а также в программу могут войти путепровод в Коврове и объезд города Александрова. Кроме того, будет проработан вопрос включения в эту программу объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Пресс-служба администрации Владимирской области отмечает, что белорусские строители уже возводили социально важный объект в регионе. В этом году введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 1000 мест в Собинке, строительство которой в рамках договора субподряда осуществляло ОАО «МАПИД». "В добросовестности и качестве работы белорусов сомнений не возникает", - отмечает пресс-служба Белого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU