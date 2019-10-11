Ансамбль «Баловень» из Камешкова выступит Красной площади

СЕГОДНЯ 14:18 2019-10-11T14:18:30+03:00

Их выступление пройдет сегодня, 11 октября

Изменить размер текста: A A

В Москве в эти дни проходит гастрономический фестиваль «Золотая осень», охвативший свыше 1,5 тысячи площадок по всему городу. Он продлится до 13 октября.

Москвичи и гости столицы могут участвовать в кулинарных и цветочных баттлах, увидеть выступления фолк- и рок-групп, шоу барабанщиков и акробатов. В этом году центральной площадкой праздника впервые стала Красная площадь.

В культурной программе на Красной площади 11 октября выступит коллектив из Владимирской области – народный ансамбль русской песни «Баловень» Камешковского районного дома культуры «13 октябрь».

ИСТОЧНИК KP.RU