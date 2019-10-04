2019-10-04T11:22:02+03:00
Происшествия

Муромлянин прогулялся по магазинам, украв банковскую карту у знакомого

Теперь молодому человеку предъявлены обвинения сразу по двум уголовным статьям
Ирина Мальцева
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Двадцатитрехлетний житель Муромского района отдыхал в одной компании с сорокатрехлетним местным жителем. Воспользовавшись тем, что мужчина пьян, молодой парень вытащил у него из кармана банковскую карту, а позднее несколько раз оплатил ею покупки в разных магазинах и торговых центрах. В общей сложности предприимчивый муромлянин потратил 34 тысячи рублей. А протрезвевший горожанин, обнаружив пропажу банковской карты и несколько сообщений о списании средств, поспешил в полицию. Как рассказали в УМВД России Владимирской области, молодой человек обвиняется в совершении кражи и мошенничестве с использованием электронных средств платежа, сейчас дело направлено в суд. Свою вину муромлянин признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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