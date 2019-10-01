Владимирцев приглашают на общегородской день чтения
9 октября все неравнодушные к книге отмечают праздник – Всероссийский день чтения.
Библиотеки Владимира не остаются в стороне от этого праздника – 9 октября в городе пройдёт Общегородской день чтения. Сотрудники библиотек посетят школы и детские сады.
Кроме того, читатели составят список книг, которые они считают самыми интересными, главными в жизни. Вниманию посетителей будут предложены видеоролики и аудиозаписи стихов и прозы в исполнении знаменитых актёров театра и кино.
Также пройдут мини-викторины о литературе, литературных произведениях, жанрах и героях.
В течение дня в группе Городские библиотеки Владимира в социальной сети ВКонтакте участники будут выкладывать фото, сделанные в библиотеке.
Завершит программу Общегородского дня чтения поэтическая акция «Крылов на разных языках».
Вход - свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU