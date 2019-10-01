Во Владимире можно услышать басни Крылова на иврите
Вообще Ивану Андреевичу Крылову 13 февраля 2019 года исполнилось бы 250 лет со дня рождения. В библиотеке зимой уже проводили ряд мероприятий. Но сейчас вновь решили вернуться к круглой дате.
9 октября в рамках общегородского дня чтения Центральная городская библиотека Владимира предлагает прочесть произведения великого баснописца на разных языках. В ходе акции будут озвучены профессиональные переводы басен Крылова на языках: русском, английском, немецком, французском, итальянском, польском, армянском, грузинском, китайском, иврите и других.
Стоит отметить, что электронные копии басен на этих языках были получены из различных библиотек: Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино; Пермской краевой детской библиотеки им. Л. Кузьмина; Библиотека Конгресса США.
Вход свободный. Начало в 16.00. Адрес: Суздальский проспект, 2. Тел.: 8(4922)44-63-03.
ИСТОЧНИК KP.RU