Во Владимире можно услышать басни Крылова на иврите

СЕГОДНЯ 14:02 2019-10-01T14:02:54+03:00

В Центральной городской библиотеке решили 9 октября провести акцию в память об известном писателе

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Вообще Ивану Андреевичу Крылову 13 февраля 2019 года исполнилось бы 250 лет со дня рождения. В библиотеке зимой уже проводили ряд мероприятий. Но сейчас вновь решили вернуться к круглой дате.

9 октября в рамках общегородского дня чтения Центральная городская библиотека Владимира предлагает прочесть произведения великого баснописца на разных языках. В ходе акции будут озвучены профессиональные переводы басен Крылова на языках: русском, английском, немецком, французском, итальянском, польском, армянском, грузинском, китайском, иврите и других.

Стоит отметить, что электронные копии басен на этих языках были получены из различных библиотек: Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино; Пермской краевой детской библиотеки им. Л. Кузьмина; Библиотека Конгресса США.

Вход свободный. Начало в 16.00. Адрес: Суздальский проспект, 2. Тел.: 8(4922)44-63-03.

ИСТОЧНИК KP.RU