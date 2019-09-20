2019-09-20T16:51:49+03:00
Общество

Во Владимирской области впервые в видеоловушку попался медведь

Он бродил в Клязьминско-Лухском заказнике
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Фото: дирекция ООПТ Владимирской областиФото: дирекция ООПТ Владимирской областиФото: Соцсети
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В Вязниковском районе, в Заречье, впервые удалось снять на камеру видеофиксации бурого медведя, самого крупного хищника средней полосы России. Видеоловушки, установленные в заповедных лесах Мещеры и Клязьминско-Лухского заказника, в этом году дали богатый «урожай». На записях камеры специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий обнаруживали и лосей, и рысей, и кабанов, и волков, а также хищников помельче - лис, барсуков. Но вот медведя до сих пор не попадалось.

- До сих пор нам не удавалось не только сфотографировать этого зверя в заказнике, но даже обнаружить его свежие следы жизнедеятельности. Все сведения о медведях с этой территории поступали лишь в виде устных сообщений. И вот, наконец, первое документальное подтверждение обитания "Топтыгина" в Вязниковском Заречье! - рассказали в дирекции ООПТ Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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