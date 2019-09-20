2019-09-20T14:49:40+03:00
Звезды

В Муроме можно увидеть лубочные картины

На выставке представлено 18 лубков из собрания Муромского музея
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Лубочные картинки Муромского историко-художественного музея представляют часть коллекции печатной графики.

Хронологические рамки всей коллекции XVIII – начало XX вв. – объединяют различные разделы: бумажные иконы, листы духовного и нравоучительного содержания, гравюры с видами городов, военные лубки.

Большая часть собрания поступила в музей из коллекций муромских собирателей: художника Ивана Куликова и купца Алексея Жадина.

В Россию лубки пришли в XVII веке из Германии, откуда их привозили в качестве подарка. В них пересказывалась история, география, печатались литературные произведения, азбуки, учебники по арифметике, священное писание.

До XVIII века лубок рисовался от руки. Затем выполнялся в технике ксилографии, гравюры на меди.

В середине XIX – начале XX века официальное искусство представляли патриотические картинки или военные лубки.

Выставка будет работать до 30 ноября. Вход на выставку бесплатный, при покупке билета на одну из экспозиций Выставочного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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