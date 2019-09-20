2019-09-20T14:03:25+03:00
Происшествия

В Петушках мужик с топором изрубил велосипедиста, ехавшего на рыбалку

Пенсионер чудом остался жив
Алексей СУХОВ
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Дикая история произошла в Петушках - на велосипедиста набросился мужик с топором и чуть не зарубил того насмерть.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области, днем 15 сентября 59-летний мужчина ехал на велосипеде на рыбалку. Внезапно на дороге появился 28-летний парень с топором в руках и начал махать последним во все стороны. Часть ударов пришлась на голову и руки велосипедиста. После этого молодой парень убежал, оставив умирать пожилого мужчину. Однако медики спасли потерпевшему жизнь. Ему оказали помощь и отправили во Владимир с рубленой раной головы и без нескольких пальцев на руках. Врачи разрешили следователю коротко побеседовать с пострадавшим. Так удалось составить потрет нападавшего.

Вскоре обвиняемого поймали. Тот сказал, что ничего не помнит и мотивов поступка назвать не может. Известно, что в апреле 2018 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал длительное наказание за совершение особо тяжкого преступления, состоял на учете в органах полиции и находился под административным надзором. Сейчас он заключен под стражу. Против него завели дело по статье "покушение на убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU

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