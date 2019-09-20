2019-09-20T12:52:47+03:00
Общество

Владимирским пенсионерам увеличили прожиточный минимум

С 2020 года он повысится на 551 рубль
Алексей СУХОВ
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19 сентября депутаты Законодательного собрания 33 региона приняли закон "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера во Владимирской области".

Согласно документу величина прожиточного минимума пенсионера на следующий год составит 9077 рублей, что на 551 рубль больше, чем в текущем. Этот показатель будет использоваться для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной федеральным законодательством. Право на доплату имеют неработающие пенсионеры, общая сумма дохода которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе.

Пенсионеры должны написать заявление для установления социальной доплаты к пенсии. Его можно написать в отделениях Пенсионного Фонда РФ по Владимирской области. По состоянию на 1 сентября федеральную социальную доплату к пенсии, средний размер которой составляет 1980 рублей, во Владимирской области получает около 37,2 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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