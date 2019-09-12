Во Владимире открывается выставка, посвященная Алексею Фатьянову
13 сентября во Владимире, в Центре пропаганды изобразительного искусства, начнёт работу художественная выставка, посвящённая нашему земляку, известному поэту-песеннику Алексею Ивановичу Фатьянову, 100-летний юбилей которого отмечается в этом году.
Богатейшее творческое наследие Алексея Фатьянова неразрывно связано с Вязниками, Владимиром и Владимирской областью. Как лучшие лирические песни Великой Отечественной войны, так и его послевоенные произведения, бесхитростные и мелодичные, опирались на фольклорные традиции, являясь гимном Владимирской земле и России в целом.
Владимирские художники с радостью откликнулись на возможность проведения этой тематической выставки, они представят свои произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Выставка "Край любимый мой" продлится до 20 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU