Во Владимире открывается выставка, посвященная Алексею Фатьянову

СЕГОДНЯ 15:35 2019-09-12T15:35:12+03:00

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13 сентября во Владимире, в Центре пропаганды изобразительного искусства, начнёт работу художественная выставка, посвящённая нашему земляку, известному поэту-песеннику Алексею Ивановичу Фатьянову, 100-летний юбилей которого отмечается в этом году.

Богатейшее творческое наследие Алексея Фатьянова неразрывно связано с Вязниками, Владимиром и Владимирской областью. Как лучшие лирические песни Великой Отечественной войны, так и его послевоенные произведения, бесхитростные и мелодичные, опирались на фольклорные традиции, являясь гимном Владимирской земле и России в целом.

Владимирские художники с радостью откликнулись на возможность проведения этой тематической выставки, они представят свои произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Выставка "Край любимый мой" продлится до 20 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU