Владимирцы услышат бессмертные хиты Queen в исполнении оркестра Bohemian Orchestra

20 сентября на сцене «Владимирской областной филармонии» для жителей и гостей города прозвучат хиты легендарной группы Queen. Программу представит московский струнный оркестр Bohemian Orchestra. В этот вечер вы услышите давно знакомые и полюбившиеся композиции: The Show Must Go On, We Will Rock You, I Want to Break Free, Killer Queen и многие другие.

Bohemian Orchestra – поистине уникальный коллектив, не имеющий мировых аналогов. Молодые музыканты ведущих оркестров страны собрались, чтобы объединить музыку величайшей группы современности и проверенное веками звучание струнных. Две эпохи человечества в одном концерте! Трогательная мелодичность скрипок, обволакивающий бархат альтов и дерзкий напор виолончелей с непринужденной легкостью погрузят зал в атмосферу богемного блаженства.

После миллиардных сборов фильма о группе Queen, безоговорочной триумфе на Оскаре, побед на BAFTA и Золотом глобусе, миллионы людей открыли для себя мир потрясающей музыки Queen, присоединившись к целой армии квиноманов. Несомненно, Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Джон Дикон и Роджер Тейлор подарили человечеству целую музыкальную эру. Две сотни невероятных хитов на все времени – каждая песня Queen это абсолютный шедевр.

