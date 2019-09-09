Глава Меленковского района, правивший с перерывами с 1991 года, избрался депутатом местного райсовета

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-09T15:09:45+03:00

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8 сентября в единый день голосования внимание общественности в первую очередь было приковано к выборам в Муроме и Собинке, а также во Владимире. Однако в некоторых районах области проходили не менее интересные выборы, в частности в Меленковском районе глава администрации Виктор Гаврилов, занимающий этот пост с перерывами с 1991 года, шел на выборы в местный райсовет.

В 2019 году Виктору Гаврилову исполнилось 69 лет, так что более быть муниципальным служащим он не может. Закон позволяет работать до 65 лет. Потому, Виктор Гаврилов пошел на выборы депутатов райсовета по округу № 10 от партии "Единая Россия". При явке в 43,71% он набрал 60,61% голосов (320 "галочек").

Теперь с большой долей вероятности Виктор Гаврилов будет избрал главой района (не путать с должностью главы администрации). Кстати, еще предыдущий созыв райосовета сделал ее оплачиваемой.

Виктор Гаврилов родился в селе Бондари Тамбовской области в 1950 году. В 1973г. с отличием закончил Куйбышевский (ныне - Самарский) сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик.В Меленковском районе работает с 1975 года: до 1985 года - главным инженером, а с 1985 - управляющим РО «Сельхозтехника». С 1991 по 1996 - глава администрации Меленковского района. 1996 -1997 годы - начальник управления сельского хозяйства. С 2002 года - глава Меленковского района, а с октября 2015 года – глава администрации Меленковского района.

ИСТОЧНИК KP.RU