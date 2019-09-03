2019-09-03T09:31:15+03:00
Спорт

Владимирские ориентировщики завоевали 26 медалей чемпионата и первенства России

Соревнования проходили с 29 августа по 2 сентября 2019 года в Коврове и Ковровском районе. Предусматривалось три вида состязаний: общий старт, эстафета и классика
Алексей СУХОВ
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предоставлено департаментом спорта.предоставлено департаментом спорта.
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Дисциплина "Велокросс - классика" стала наиболее успешной для спортсменов владимирского региона, которые завоевали семь медалей, три из которые золотые. Первыми в названном соревновательном виде стали Александр Трунин, выступавший в группе "Юноши до 18 лет", а также Анастасия Рузанова и Лика Чакуа, представлявшие возрастные категории "Девушки до 18 лет" и "Юниорки до 21 года" соответственно.

В дисциплине "Велокросс – эстафета" владимирцы завоевали 12 медалей. Три золотые награды первенства достались Марине Обрывалиной, Екатерине Пикуновой и Анастасии Рузановой в группе "Девушки до 18 лет".

Еще семь наград владимирцы завоевали в дисциплине "Велокросс – общий старт". У мужчин лучшим стал Антон Фолифоров, который на дистанции длиной 22 километра с 45 контрольными пунктами более, чем на полторы минуты обогнал соперников из Москвы Руслана Грицана и Григория Медведева. Также "золото" выиграла Анастасия Рузанова в возрастной категории "Девушки до 18 лет".

В общей сложности в чемпионате и первенстве России участвовали около 220 спортсменов из 13 регионов России. Владимирскую область представляли 17 человек. По итогам соревнований спортсмены владимирского региона заняли второе общекомандное место, уступив лишь соперникам из города Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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