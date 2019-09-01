В Муром прибудет теплоход с медиками

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-01T16:49:55+03:00

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"Волна здоровья" впервые пройдет в нашем регионе. 7 сентября теплоход с медицинскими специалистами должен пришвартоваться в Муроме.

Всего будет обследовано 222 жителя Владимирской области – 158 детей и 64 взрослых. Среди них будут как жители Мурома, так и других населенных пунктов. Списки пациентов, нуждающихся в консультациях и обследовании, уже составлены.

Как отметили организаторы оздоровительной акции, врачи будут принимать не только по спискам, но и всех желающих. Обследования и консультации проводятся абсолютно бесплатно. В составе бригады – кардиологи, хирурги, эндокринологи, офтальмологи, сурдологи, гинекологи и специалисты других профилей. Они представляют такие известные медицинские центры, как НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Н. Федорова, НКЦ оториноларингологии, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, детский медицинский центр Управления делами Президента РФ и другие федеральные клиники.

ИСТОЧНИК KP.RU