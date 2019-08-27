«Ростелеком» установил во владимирских школах пропускную систему безопасности

СЕГОДНЯ 10:15 2019-08-27T10:15:50+03:00

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«Ростелеком» установил систему контроля и управления доступом (СКУД) в 57 школах Владимирской области. В холлах учебных заведений появились электронные турникеты, а ученики и сотрудники получили электронные пропуска. Система СКУД интегрирована с «Электронным дневником» и позволяет наряду с успеваемостью отслеживать посещаемость учащихся.

Принцип работы школьных СКУД прост: в вестибюле устанавливается электронная проходная, которая фиксирует в памяти все входы и выходы. В дальнейшем эти данные можно просмотреть с помощью специального программного обеспечения.

Александра Дмитриева, мама учащегося гимназии № 35 г. Владимира:

«Для меня СКУД стал очень полезной привычкой. Вижу, в котором часу ребенок в школу пришел, когда из нее вышел. У нас с сыном договоренность: созваниваться после окончания уроков. А он об этом забывает. Заиграется или зарядка сядет, а я переживаю. Теперь я сама вижу его передвижения: на телефон приходит сообщение. Удобно».

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«За лето специалисты «Ростелекома» установили восемнадцать новых СКУДов в школах Владимира. Ранее подобное решение появилось в школах Гуся-Хрустального, Вязников, Мурома, Красной Горбатки, поселков Анопино и Курлово. И теперь уже пятьдесят семь школ региона готовы к новому учебному году. Все системы оснащены секцией «Антипаника», которая увеличивает зону свободного выхода в чрезвычайной ситуации. Кроме того, мы подключили СКУДы к системе «Электронный дневник» –интернет-ресурсу для учеников и родителей, где можно посмотреть оценки, домашние задания и, теперь, найти данные о посещаемости. Всё это положительно влияет на дисциплину учащихся и помогает учебному процессу».

Система контроля и управления доступом от «Ростелекома» – это аппаратно-программное решение для управления входом и выходом в помещение с целью обеспечения безопасности и регулирования посещения определённого объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU