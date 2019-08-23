За неделю более сотни владимирцев пострадали от клещей

СЕГОДНЯ 17:53 2019-08-23T17:53:09+03:00

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Больше всего людей, укушенных клещами, во Владимире, Муромском, Александровском и Гороховецком районах. Только за минувшую неделю 105 владимирцев обратились к медикам за помощью в связи с нападением клещей, а всего за сезон таких обращений было 3061. За последнюю неделю в лабораториях исследовали 79 клещей, снятых с горожан, на вирус клещевого энцефалита, но зараженных не обнаружили. В управлении Роспотребнадзора по Владимирской области напоминают: обнаружив присосавшегося клеща, необходимо обратиться за медицинской помощью, даже если вы сняли его сами. Только врач может решить вопрос о необходимости назначения антибиотикотерапии. Сдать клещей на анализ, который скажет, был ли он энцефалитным, можно в лабораторию природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» во Владимире, на улице Токарева, д.5, каб.8 с 9:00 до 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU