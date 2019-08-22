2019-08-22T17:42:11+03:00
Происшествия

Владимирские сотрудники МЧС спасли женщину, которая пыталась выброситься из окна 4 этажа

Случай произошел на Суздальском проспекте
Елена Масленникова
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Владимирские спасатели поделились историей спасения женщины, которая пыталась расстаться с жизнью. Трагедию предотвратили сотрудники пожарно-спасательной части №3 г. Владимира Алексей Новожилов и Алексей Ежов.

3 августа, в 17.16 спасателям сообщили, что на Суздальском проспекте, в доме №29 из окна 4 этажа вниз головой висит женщина. Сотрудники спасательной службы приехали на место и во избежании падения женщины на асфальт, установили пневматический мат с надувным каркасом.

- Со слов соседей, дверь в квартиру была закрыта, - рассказал помощник начальника караула ПСЧ-3 Алексей Новожилов. - И пока я устанавливал ППСУ-20 ( пневматическое прыжковое спасательное устройство), Алексей Ежов принял решение вскрыть дверь для проникновения в квартиру.

- Попав в квартиру и проследовав на балкон, я увидел, что женщина находится за пределами данной квартиры, зацепившись верхней частью стопы за створку окна, - рассказал начальник караула ПСЧ-3 Алексей Ежов.

МЧС Владимир спасение женщины на балконе .

По рассказам спасателей, женщина пыталась освободить ногу, чтобы сорваться вниз, но спасатели оказались быстрее.

-Дабы не спровоцировать падение, я медленно подошел к ней. Взял ее за руку, подтянул к себе, перехватил за туловище и втянул в квартиру, после чего женщина, была передана бригаде скорой помощи и нарядам полиции, - рассказал Алексей Ежов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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