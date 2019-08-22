Владимирские сотрудники МЧС спасли женщину, которая пыталась выброситься из окна 4 этажа
Владимирские спасатели поделились историей спасения женщины, которая пыталась расстаться с жизнью. Трагедию предотвратили сотрудники пожарно-спасательной части №3 г. Владимира Алексей Новожилов и Алексей Ежов.
3 августа, в 17.16 спасателям сообщили, что на Суздальском проспекте, в доме №29 из окна 4 этажа вниз головой висит женщина. Сотрудники спасательной службы приехали на место и во избежании падения женщины на асфальт, установили пневматический мат с надувным каркасом.
- Со слов соседей, дверь в квартиру была закрыта, - рассказал помощник начальника караула ПСЧ-3 Алексей Новожилов. - И пока я устанавливал ППСУ-20 ( пневматическое прыжковое спасательное устройство), Алексей Ежов принял решение вскрыть дверь для проникновения в квартиру.
- Попав в квартиру и проследовав на балкон, я увидел, что женщина находится за пределами данной квартиры, зацепившись верхней частью стопы за створку окна, - рассказал начальник караула ПСЧ-3 Алексей Ежов.
МЧС Владимир спасение женщины на балконе .
По рассказам спасателей, женщина пыталась освободить ногу, чтобы сорваться вниз, но спасатели оказались быстрее.
-Дабы не спровоцировать падение, я медленно подошел к ней. Взял ее за руку, подтянул к себе, перехватил за туловище и втянул в квартиру, после чего женщина, была передана бригаде скорой помощи и нарядам полиции, - рассказал Алексей Ежов.
ИСТОЧНИК KP.RU