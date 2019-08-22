Ночью на пожаре в Юрьев-Польском районе погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-22T11:43:48+03:00

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В начале первого ночи 22 августа пожарных вызвали в деревню Рябинки Юрьев-Польского района, где горел одноэтажный деревянный дом. Когда приехали пожарные, немедленно отправившиеся на помощь, оказалось, что огонь уже охватил все здание. Как выяснилось позднее, их вызвали слишком поздно. Девятнадцать человек локализовали пожар через несколько минут, а справиться с открытым горением к половине первого ночи, но за это время сгорела вся отделка, мебель и вещи на площади 35 квадратных метров. К сожалению. Не обошлось без пострадавших. В доме во время пожара находилось три человека, тело шестидесятидевятилетнего пенсионера нашли при разборе завалов. Еще двое домочадцев, тридцати семи и пятидесяти девяти лет, с ожогами попали в реанимацию районной больницы. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросистемы. В ГУ МЧС России по Владимирской области отмечают, что в апреле с жителями этого дома сотрудники гарнизона проводились профилактические беседы по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU