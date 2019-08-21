«Т Плюс» завершает реконструкцию магистральной теплосети на улице Ломоносова

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-21T16:25:57+03:00

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Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к завершающему этапу реконструкции тепловой сети в районе улицы Ломоносова областного центра. Специалистам предстоит выполнить подключение модернизированного участка магистрального трубопровода. Для организации работы в круглосуточном режиме будет задействовано 29 человек (по сменам), 12 единиц техники, 4 сварочных поста.

В связи с проведением работ с 10:00 21 августа до 08:00 23 августа участок дороги в районе дома №42 по улице Стрелецкой будет закрыт для проезда автотранспорта. Специалисты компании рекомендуют водителям обращать внимание на схемы объезда, размещенные на предупреждающих знаках, и заранее планировать маршрут движения.

На время проведение работ горячее водоснабжение будет ограничено на 24 часа (с 06:00 22 августа) в районе проспекта Строителей, улиц Диктора Левитана, Алябьева и прилегающих к ним.

Согласно проекту на данном участке заменено 198 м магистрального трубопровода с увеличением диаметра сети с 700 до 800 мм. Стоимость работ составит 28,1 млн рублей. В процессе выполнения реконструктивных работ специалисты подрядной организации восстановят благоустройство территории: уложат 1250 м² дорог и тротуаров, 2000 м² газонов.

В рамках программы «Re: Конструкция 2019» специалисты филиала ведут усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтных участков трубопроводов. Компания продолжает использование временных трубопроводов (шунтов) во время проведения реконструкций для того, чтобы минимизировать сроки отключения горячего водоснабжения у клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU