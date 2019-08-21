2019-08-21T16:25:57+03:00
Общество

«Т Плюс» завершает реконструкцию магистральной теплосети на улице Ломоносова

Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к завершающему этапу реконструкции тепловой сети в районе улицы Ломоносова областного центра. Специалистам предстоит выполнить подключение модернизированного участка магистрального трубопровода. Для организации работы в круглосуточном режиме будет задействовано 29 человек (по сменам), 12 единиц техники, 4 сварочных поста.

В связи с проведением работ с 10:00 21 августа до 08:00 23 августа участок дороги в районе дома №42 по улице Стрелецкой будет закрыт для проезда автотранспорта. Специалисты компании рекомендуют водителям обращать внимание на схемы объезда, размещенные на предупреждающих знаках, и заранее планировать маршрут движения.

На время проведение работ горячее водоснабжение будет ограничено на 24 часа (с 06:00 22 августа) в районе проспекта Строителей, улиц Диктора Левитана, Алябьева и прилегающих к ним.

Согласно проекту на данном участке заменено 198 м магистрального трубопровода с увеличением диаметра сети с 700 до 800 мм. Стоимость работ составит 28,1 млн рублей. В процессе выполнения реконструктивных работ специалисты подрядной организации восстановят благоустройство территории: уложат 1250 м² дорог и тротуаров, 2000 м² газонов.

В рамках программы «Re: Конструкция 2019» специалисты филиала ведут усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтных участков трубопроводов. Компания продолжает использование временных трубопроводов (шунтов) во время проведения реконструкций для того, чтобы минимизировать сроки отключения горячего водоснабжения у клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пятнадцать тысяч семей получили выплаты на рождении детей
В Муроме бешеная лиса напала на домашнюю собаку
Во Владимире расскажут о жизни женщины в эпоху "прекрасного средневековья"
В Александрове кафе закрыли за антисанитарию
Владимирские пчелы оказались более живучими нежели поволжские
Владимирцы второй раз попались пьяными за рулем
Во Владимире предлагают штрафовать молодоженов за лепестки роз у ЗАГСа
ФАС подтвердила победу "Эко-Транса" на конкурсе по выбору мусорного оператора в зоне № 3 Владимирской области
Акушерский корпус Гусь-Хрустальной городской больницы будет сдан в 2019 году
Владимирев приглашают принять участие в "Параде колясок"
Житель Гусь-Хрустального попал под уголовное дело за ночной звонок в полицию
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о порядке проверки счетчиков
Во Владимирскую область по программе репатриации вернулись 287 человек
Во Владимирской области запущено первое в регионе промышленное производство мяса утки
Жительница Юрьев-Польского получила срок за то, что хранила дома 1 грамм наркотиков
В Александровском районе полиция задержала дачника, стрелявшего в соседку
День города во Владимире пройдет 31 августа
Муромлянина задержали с кастрюлей наркотиков
На Пекинке в районе Болдино - вторая авария за сутки
В Коврове в конкурсе на должность мэра осталось два кандидата
Во Владимирской области 6-летние дети сбежали к отцу из-за постоянных побоев матери и бабушки
В Петушинском районе из-за лопнувшей шины столкнулись три машины: есть погибший и раненые
Во Владимире появится Зерновский сквер
В десять населенных пунктов Меленковского района Владимирской области пришел природный газ
Прокуратура нашла нелегальный вольер с шестью рысями в Киржачском районе
Новый вице-губернатор по внутренней политике Владимирской области будет бороться с коррупцией