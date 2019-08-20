В десять населенных пунктов Меленковского района Владимирской области пришел природный газ

СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-20T15:21:04+03:00

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АО «Газпром газораспределение Владимир» ввело в эксплуатацию межпоселковый газопровод в Меленковском районе Владимирской области, газифицированы десять населенных пунктов: Лужи, Прудня, Красново, Денятино, Александрино, Левино, Бойцево, Кондаково, Рождествено, Папулино.

Всего возможность подключиться к природному газу получили жители 1242 домовладений и квартир. В том числе на поквартирное отопление природным газом в данных населенных пунктах будет переведено 13 многоквартирных домов.

Кроме того на отопление природным газом планируется перевести здания, в которых располагаются администрации поселений и местного сельхозпредприятия, несколько магазинов, амбулатория и дом милосердия, три фельдшерско-акушерских пункта, четыре сельских клуба, школа и два детских сада.

Газопровод высокого давления, протяженностью более 37 км, 8 блочных и 2 шкафных понижающих давление газорегуляторных пункта построены в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром», инвестор – ООО «Газпром межрегионгаз».

Распределительные сети и газопроводы-вводы общей протяженностью более 55 км, построены за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям АО «Газпром газораспределение Владимир» и федеральной программы устойчивого развития сельских территорий.

«Ввод в эксплуатацию данного объекта – один из пунктов поэтапной реализации во Владимирской области масштабной программы газификации, сформированной на основе подписанного в 2016 году соглашения областных властей с «Газпромом». Работы в рамках Программы сегодня проводятся сразу по 21 объекту. Всего предусмотрено строительство газопроводов общей протяженностью около 710 км, что создаст условия для газификации свыше 21,7 тыс. домовладений в 197 населенных пунктах области», - рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев.

ИСТОЧНИК KP.RU