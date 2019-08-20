2019-08-20T15:21:04+03:00
Общество

В десять населенных пунктов Меленковского района Владимирской области пришел природный газ

Поделиться:
Изменить размер текста:

АО «Газпром газораспределение Владимир» ввело в эксплуатацию межпоселковый газопровод в Меленковском районе Владимирской области, газифицированы десять населенных пунктов: Лужи, Прудня, Красново, Денятино, Александрино, Левино, Бойцево, Кондаково, Рождествено, Папулино.

Всего возможность подключиться к природному газу получили жители 1242 домовладений и квартир. В том числе на поквартирное отопление природным газом в данных населенных пунктах будет переведено 13 многоквартирных домов.

Кроме того на отопление природным газом планируется перевести здания, в которых располагаются администрации поселений и местного сельхозпредприятия, несколько магазинов, амбулатория и дом милосердия, три фельдшерско-акушерских пункта, четыре сельских клуба, школа и два детских сада.

Газопровод высокого давления, протяженностью более 37 км, 8 блочных и 2 шкафных понижающих давление газорегуляторных пункта построены в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром», инвестор – ООО «Газпром межрегионгаз».

Распределительные сети и газопроводы-вводы общей протяженностью более 55 км, построены за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям АО «Газпром газораспределение Владимир» и федеральной программы устойчивого развития сельских территорий.

«Ввод в эксплуатацию данного объекта – один из пунктов поэтапной реализации во Владимирской области масштабной программы газификации, сформированной на основе подписанного в 2016 году соглашения областных властей с «Газпромом». Работы в рамках Программы сегодня проводятся сразу по 21 объекту. Всего предусмотрено строительство газопроводов общей протяженностью около 710 км, что создаст условия для газификации свыше 21,7 тыс. домовладений в 197 населенных пунктах области», - рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Коврове в конкурсе на должность мэра осталось два кандидата
Во Владимирской области 6-летние дети сбежали к отцу из-за постоянных побоев матери и бабушки
В Петушинском районе из-за лопнувшей шины столкнулись три машины: есть погибший и раненые
Во Владимире появится Зерновский сквер
Прокуратура нашла нелегальный вольер с шестью рысями в Киржачском районе
Новый вице-губернатор по внутренней политике Владимирской области будет бороться с коррупцией
"Генериум" построит еще один завод во Владимирской области
Во Владимире ремонт дорог закончится к сентябрю
Власти Владимира заказали проект оптимизации дорожного движения и расписания автобусов
В центре Владимира гуляет лиса
В районе владимирского стадиона "Торпедо" построят новый водопровод
На стадионе школы в Лесном построят детскую и спортивную площадки
Во Владимире уничтожили почти 900 килограммов томатов
В конкурсе на кресло мэра Коврова снова участвует четыре человека
Владимирский Следком расследовал изнасилование девушки по клеткам эпителия на белье пострадавшей
Виновник взрыва газа в Коврове рассказал, что "слышал голоса"
В Собинке сирота не может получить квартиру
Во Владимире временно отключат телесигнал
В Собинке из борьбы за кресло мэра сошли два кандидата
2 сентября во Владимире будет безалкогольным днем
В медицинские вузы страны зачислены 116 абитуриентов из Владимирской области
24 августа "Киномакс-Буревестник" совместно с сайтом Кинопоиск проведет акцию "Ночь Кино"
Мужчина ограбил пенсионерку из Гороховца, пока та выбирала себе обновки в магазине
Военный комиссар Владимирской области 1 сентября уходит в отставку
Минэкономразвития предложило вместо платной трассы Москва-Казань построить дорогу только до Владимира
Владимирскому централу исполнилось 236 лет