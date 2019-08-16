ФСБ накрыла крупный канал нелегальной миграции в Александровском районе

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-16T14:58:48+03:00

Изменить размер текста: A A

16 августа в Александровском районе Владимирской области УФСБ по региону и местная полиция при силовой поддержке спецназа "Гром" задержала более 120 иностранных граждан, около сотни из которых были нелегалами. Откуда они приехали в Россию, не сообщается.

Гаражи, где проводилась спецоперацияФото: УФСБ России по Владимирской области

По предварительным данным, все задержанные приехали на заработки. Предполагаемые организаторы нелегального канала незаконной миграции уже найдены. По материалам УФСБ России по Владимирской области УМВД России по Владимирской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU