2019-08-16T10:55:42+03:00
Общество

«Т Плюс» уберет под землю теплосети на территории лицея №14 города Владимира

Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к замене тепловой сети на улице Герцена, в районе лицея №14 областного центра. Согласно проекту модернизации на данном объекте предусмотрена перекладка 450 м трубопровода. У большей части сети, в том числе на территории лицея, будет изменен способ прокладки с воздушного на подземный вариант исполнения. Общая стоимость работ составит 9,4 млн рублей.

На участке во время ремонтных работ горячее водоснабжение будет отключаться только на время технологических переключений, при этом срок ограничения ГВС составит не более 1 дня. После завершения реконструкции специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территории: уложат 1300 м² дорог и тротуаров, 2000 м² газонов.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимирской области к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2019», составит 935 млн рублей. В рамках программы специалисты филиала продолжат вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.

Владимирский филиал «Т Плюс» напоминает жителям и гостям города об элементарных правилах поведения вблизи объектов коммунального хозяйства. Специалисты компании призывают родителей и педагогов объяснять детям об опасности игры возле люков тепловых камер и подземных сооружений, возле надземных тепловых сетей, а также рядом с местом проведения работ по подготовке коммуникаций к отопительному сезону.

Уважаемые владимирцы и гости города, в случае обнаружения незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, а также при обнаружении промоин, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушении дорожного покрытия, немедленно сообщайте в аварийно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону: (4922) 53-22-20. Проявляйте бдительность и осторожность, не приближайтесь к поврежденным объектам!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Убийца, имитировавший жизнь своих жертв, получил 14,5 лет колонии строго режима
В ФАПах целого района Владимирской области нет дифибрилляторов, носилок и даже вешалок для одежды
Камешковец разбил краденые телефоны, потому что их никто не купил
Бдительная жительница Кольчугинского района помешала вору пробраться в чужой дом
ФСБ накрыла крупный канал нелегальной миграции в Александровском районе
День знаний во Владимире пройдет 2 сентября
Во Владимирской области с четырех жителей сняли энцефалитных клещей
В Гусь-Хрустальном строителей дороги подозревают в мошенничестве
Судогодец расправился со старшим братом
Губернатор Владимир Сипягин распределил субсидии муниципалитетам из областного бюджета
Вязниковец на своем сайте разместил экстремистское произведение
Во Владимире пропала 42-летняя женщина
Владимирский предприниматель торговал поддельными Adidas, Reebok и Nike
В Юрьев-Польском водитель-нарушитель хотел откупиться взяткой в 1000 рублей
Владимир Жириновский приедет на 75-летие Владимирской области
"Т Плюс" завершил замену теплосетей на четырех участках во Владимире
Покровчанин, который хотел подкачаться, попал под суд за контрабанду анаболиков
Под Петушками водитель отвлекся на пассажира и попал в аварию