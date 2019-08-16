«Т Плюс» уберет под землю теплосети на территории лицея №14 города Владимира

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-16T10:55:42+03:00

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Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к замене тепловой сети на улице Герцена, в районе лицея №14 областного центра. Согласно проекту модернизации на данном объекте предусмотрена перекладка 450 м трубопровода. У большей части сети, в том числе на территории лицея, будет изменен способ прокладки с воздушного на подземный вариант исполнения. Общая стоимость работ составит 9,4 млн рублей.

На участке во время ремонтных работ горячее водоснабжение будет отключаться только на время технологических переключений, при этом срок ограничения ГВС составит не более 1 дня. После завершения реконструкции специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территории: уложат 1300 м² дорог и тротуаров, 2000 м² газонов.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимирской области к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2019», составит 935 млн рублей. В рамках программы специалисты филиала продолжат вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.

Владимирский филиал «Т Плюс» напоминает жителям и гостям города об элементарных правилах поведения вблизи объектов коммунального хозяйства. Специалисты компании призывают родителей и педагогов объяснять детям об опасности игры возле люков тепловых камер и подземных сооружений, возле надземных тепловых сетей, а также рядом с местом проведения работ по подготовке коммуникаций к отопительному сезону.

Уважаемые владимирцы и гости города, в случае обнаружения незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, а также при обнаружении промоин, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушении дорожного покрытия, немедленно сообщайте в аварийно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону: (4922) 53-22-20. Проявляйте бдительность и осторожность, не приближайтесь к поврежденным объектам!

ИСТОЧНИК KP.RU