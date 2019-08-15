«Ростелеком» завершил проект УЦН во Владимирской области

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-15T10:07:40+03:00

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В 2019 году «Ростелеком» завершил проект устранения цифрового неравенства (УЦН) во Владимирской области. По итогам реализации программы бесплатный беспроводной доступ в Сеть стал доступен жителям 162 сёл и деревень в 16 районах Владимирской области. В рамках последнего этапа социальным доступом в интернет обеспечены ещё четыре сельских населенных пункта региона1. Для этого специалисты «Ростелекома» проложили более полутора тысяч километров оптических линий связи.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Мы завершили проект устранения цифрового неравенства во всех шестнадцати районах Владимирской области, что, уверен, повысит качество жизни людей. Социальные вопросы в регионе будут решаться быстрее, а возможности населения в доступе к информации расширятся. А нам отдыхать некогда. Ближайшие два с половиной года «Ростелеком» будет решить другую масштабную задачу: создавать региональную инфраструктуру для нацпрограммы «Цифровая экономика». В итоге доступ к телекоммуникационным услугам получат все социально-значимые объекты Владимирской области».

Чтобы выйти в Сеть через точку УЦН, пользователю нужно пройти авторизацию любым из двух предусмотренных законом способов: посредством SMS или с помощью подтверждённой учётной записи единого портала государственных услуг. Каждая точка УЦН позволяет бесплатно заходить более чем на две тысячи ресурсов, в том числе на портал госуслуг и сайты региональных и местных органов власти на скорости не более 10 Мбит/с.

По условиям заключённого в 2014 году контракта между Федеральным агентством связи («Россвязь») и «Ростелекомом» на реализацию программы устранения цифрового неравенства национальный провайдер устанавливает в деревнях и селах с населением от 250 до 500 человек точки бесплатного беспроводного доступа в интернет. Всего в рамках проекта точки УЦН будут установлены почти в 14 тысячах населённых пунктов по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU