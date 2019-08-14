2019-08-14T11:36:48+03:00
Происшествия

У александровца нашли 700 граммов наркотиков

Он хотел использовать их для личного потребления
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские задержали 31-летнего местного жителя. В ходе осмотра у него нашли несколько пакетов с веществами растительного происхождения и электронную мясорубку. По данным УМВД, в пакетах находилась маковая солома массой почти 700 граммов.

Установлено, что наркотики задержанный планировал переработать и в дальнейшем использовать для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Владимира дождалась, когда ее избранник уснет, и украла из кармана телефон
Во Владимирской области наметилось ускорение темпов роста промышленного производства
Во Владимирской области за год количество малых предприятий сократилось на 4,7%
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»
Диакон Андрей Кураев предложил ввести пароль для бесплатного входа во владимирский Успенский собор
Двух директоров владимирских школ оштрафовали на 100 тысяч рублей
Светлана Орлова отказалась приезжать на 75-летие Владимирской области
На вязниковца завели уголовное дело за сломанный клен
Владимирцев проверят на ВИЧ за 15 минут
В Вязниках 16 человек тушили жилой дом
Руководителей "Камешковского механического завода" "простили" в суде после раскаяния
Камешковец, которого ранее судили за кражи, теперь отправится в колонию за наркотики
В лесу Муромского района ищут 70-летнего пенсионера
50-летняя муромлянка украла у мужчины кошелек в магазине
В Суздале пройдет фестиваль исторической реконструкции
Во Владимирской области за месяц составлено 17 протоколов за нарушение правил продажи молока в магазинах
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером юнорского чемпионата Европы