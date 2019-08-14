У александровца нашли 700 граммов наркотиков
Он хотел использовать их для личного потребления
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Полицейские задержали 31-летнего местного жителя. В ходе осмотра у него нашли несколько пакетов с веществами растительного происхождения и электронную мясорубку. По данным УМВД, в пакетах находилась маковая солома массой почти 700 граммов.
Установлено, что наркотики задержанный планировал переработать и в дальнейшем использовать для личного потребления.
Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU