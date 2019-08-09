2019-08-09T16:12:39+03:00
Политика

Суд обязал избирком зарегистрировать Татьяну Гусеву в качестве кандидата на выборы в Киржачский райсовет

Ей отказали в регистрация из-за вдупартийности
Сергей МОРКОВКИН
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Киржачский районный суд обязал местную территориальную избирательную комиссию зарегистрировать Татьяну Гусеву в качестве кандидата на кресло депутата Киржачского районного совета по одномандатному округу № 17.

Напомним, Татьяна Гусева баллотировалась в качестве кандидата от КПРФ, но получила отказ в регистрации из-за того, что уже семь лет является членом партии ЛДПР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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