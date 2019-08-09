Суд обязал избирком зарегистрировать Татьяну Гусеву в качестве кандидата на выборы в Киржачский райсовет
Ей отказали в регистрация из-за вдупартийности
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Киржачский районный суд обязал местную территориальную избирательную комиссию зарегистрировать Татьяну Гусеву в качестве кандидата на кресло депутата Киржачского районного совета по одномандатному округу № 17.
Напомним, Татьяна Гусева баллотировалась в качестве кандидата от КПРФ, но получила отказ в регистрации из-за того, что уже семь лет является членом партии ЛДПР.
ИСТОЧНИК KP.RU