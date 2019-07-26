В Суздале у туристки в кафе украли сумку

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-26T11:38:31+03:00

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По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, в полицию с обратилась женщина, которая заявила, что у нее во время посещения кафе, украли сумку. Потерпевшая рассказала, что в Суздале она была проездом. Находясь в кафе, она оставила сумку с другими своими вещами без присмотра. Когда женщина вернулась, своего имущества не обнаружила.Полиция воришку нашла. Им оказался 36-летний житель города Суздаля. Его задержали. Подозреваемый в краже сознался, но денежки уже потратил. Пострадавшей вернули только вещи и документы. На мужчину завели уголовное дело. Ему может грозить реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU