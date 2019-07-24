За I полугодие 2019 года компания «Газпром межрегионгаз Владимир» взыскала с должников через суды более 500 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-24T10:40:16+03:00

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За I полугодие 2019 года ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» направило в Арбитражный суд Владимирской области 266 исковых заявлений о взыскании просроченной дебиторской задолженности за потребленный газ с юридических лиц на общую сумму более 970 млн рублей. Порядка 521 млн рублей уже поступили в счет погашения задолженности.

Кроме того, за 6 месяцев 2019 года поставщик газа направил в суды более 8 тысяч исковых заявлений к абонентам – физическим лицам. Сумма взыскиваемой задолженности составила почти 36 млн рублей. В пользу поставщика газа вынесено решений на 22,5 млн рублей. Оставшиеся дела находятся на рассмотрении.

Компания «Газпром межрегионгаз Владимир» применяет все предусмотренные законом меры для взыскания долгов, отдавая приоритет досудебной работе с каждым должником. Население неоднократно оповещается о необходимости погашения долга как по телефону, так и соответствующими уведомлениями. Регулярно проводятся рейды для работы с должниками по месту их проживания, а также для сбора оплаты с использованием переносных онлайн-касс.

«Мы не ставим перед собой задачу любой ценой отключать абонентов от газоснабжения. Наоборот, мы заинтересованы поставлять газ нашим потребителям в необходимом объеме. Бывают разные ситуации, и наша компания всегда готова идти навстречу абоненту. Впрочем, некоторые клиенты игнорируют все наши усилия и зачастую просто не выходят на контакт», – отметила начальник управления по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Анастасия Смирнова.

ИСТОЧНИК KP.RU