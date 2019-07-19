Родителей из Владимирской области накажут за неправильное использование материнского капитала
Прокуратура направила дело в суд
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Жители Суздальского района приобрели жилье, воспользовавшись материнским капиталом. Однако они не выделили доли в приобретенном жилье для своих малолетних детей, на которых был выделен сертификат.
Сотрудники прокуратуры Владимирской области провели проверку и обратились в суд с требованием вписать несовершеннолетних детей и распределить между ними доли в жилье. В противном случае родителей могут обязать вернуть деньги материнского капитала, и они потеряют право воспользоваться им в дальнейшем.
ИСТОЧНИК KP.RU