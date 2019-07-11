Ушел из жизни Мамуд Шавершян - житель Струнино, 10 лет бесплатно раздававший хлеб бедным

СЕГОДНЯ 17:55 2019-07-11T17:55:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Имя Мамуда Шавершяна, жителя Москвы и владельца нескольких продовольственных магазинов, в том числе в поселке Струнино, стало известно на всю страну три года назад, когда журналисты - сначала местные, потом федеральные - рассказали о его ежедневной доброй помощи людям. Десять лет Мамуд Шавершян бесплатно раздавал в своих магазинах, один из которых находился в Струнино, хлеб пенсионерам, малоимущим, инвалидам. Справок не требовал - говорил, город маленький, и так все знают, кто как живет. За бесплатным хлебом выстраивались очереди, люди благодарили его, иногда со слезами.

После того, как о Мамуде написали федеральные СМИ, появились и негативные высказывания - мол, «это ему правительство бесплатно хлеб велело раздавать, а он по полбуханки себе оставляет». Но Мамуд Шавершян не обращал внимания на злые языки и продолжал заниматься благотворительностью. Говорил, что это ему дед, герой Великой Отечественной войны, велел - каждый день делать доброе дело.

Мамуд Шавершян умер 11 июля, об этом сообщил Армянский музей Москвы и культуры наций. Почитать об этом человеке можно на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU