2019-07-11T14:24:55+03:00
Общество

Губернатор Владимирской области предложил вернуть прямые выборы мэра Владимира

Сейчас его выбирают на конкурсной основе
Артём Черепанов
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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес в ЗС региона проект изменения закона о порядке избрания глав муниципальных образований. По сути, глава областной администрации предлагает вернуть прямые выборы мэра Владимира, указывая на то, что нынешняя редакция закона не дает возможности горожанам напрямую выбрать главу города.

Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что проект изменений предполагает создание единого альтернативного порядка избрания глав городов (кроме Радужного) - либо через выборы, либо по конкурсу. Но в любом случае глава города должен возглавлять местную администрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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