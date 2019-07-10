Владимирцу, продававшему наркотики знакомым, грозит 20 лет колонии
Мужчина утверждает , что наркотики покупал для себя
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36-летний житель Владимира купил в Москве более 90 граммов наркотиков и привез их во Владимир. И попался. Следствие установило, что наркодилер более года продавал своим друзьям и знакомых наркотиками растительного происхождения. Мужчина утверждает, что покупал наркотики для себя.
За незаконный сбыт подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU