2019-07-10T17:26:28+03:00
Происшествия

Владимирцу, продававшему наркотики знакомым, грозит 20 лет колонии

Мужчина утверждает , что наркотики покупал для себя
Анастасия Харламова
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36-летний житель Владимира купил в Москве более 90 граммов наркотиков и привез их во Владимир. И попался. Следствие установило, что наркодилер более года продавал своим друзьям и знакомых наркотиками растительного происхождения. Мужчина утверждает, что покупал наркотики для себя.

За незаконный сбыт подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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