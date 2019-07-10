2019-07-10T10:33:40+03:00
Общество

Энергетики «Т Плюс» призывают быть бдительными вблизи объектов коммунального хозяйства

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В целях предупреждения возникновения несчастных случаев Владимирский филиал «Т Плюс» напоминает населению, особенно детям и подросткам, об элементарных правилах поведения вблизи объектов коммунального хозяйства. В период подготовки тепловых сетей на местах проведения работ, которые являются потенциально опасными, выставляются ограждения и предупреждающие знаки. Любая невнимательность и неосторожность, а также пренебрежение к требованиям техники безопасности, могут привести к трагическим последствиям.

Специалисты компании призывают родителей и педагогов объяснять детям об опасности игры возле люков тепловых камер и подземных сооружений, возле надземных тепловых сетей. И самим взрослым также не нужно забывать правила элементарной безопасности вблизи объектов коммунального хозяйства.

Компания обращается к автомобилистам с просьбой избегать проезда и стоянки на тепловых камерах, люках, колодцах вне проезжей части улицы, а водителей крупногабаритного транспорта быть внимательными при проезде над наружными трубопроводами, особенно на придомовых территориях.

Уважаемые владимирцы и гости города, в случае обнаружения незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, а также при обнаружении промоин, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушении дорожного покрытия, немедленно сообщайте в аварийно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону: (4922) 53-22-20. Проявляйте бдительность и осторожность, не приближайтесь к поврежденным объектам!

ИСТОЧНИК KP.RU

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