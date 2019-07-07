В Кольчугинском районе иномарка опрокинулась на жилой дом

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-07T16:30:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Странное ДТП произошло 6 июля, приблизительно в 20.30, в деревне Сукманиха. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области , за рулем автомобиля Сузуки Грант Витара находился 34-летний мужчина. Водитель иномарки, нарушив скоростной режим, съехал с проезжей части. После чего машина влетела в металлический забор, расположенный у дороги, а затем опрокинулась на частный жилой дом. Водитель Сузуки получил многочисленные ушибы. Госпитализирован он не был.

ИСТОЧНИК KP.RU