2019-07-07T16:30:21+03:00
Происшествия

В Кольчугинском районе иномарка опрокинулась на жилой дом

Водитель получил многочисленные ушибы
Елена Масленникова
Поделиться:
Фото: vk.com/klg33ruФото: vk.com/klg33ru
Изменить размер текста:

Странное ДТП произошло 6 июля, приблизительно в 20.30, в деревне Сукманиха. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области , за рулем автомобиля Сузуки Грант Витара находился 34-летний мужчина. Водитель иномарки, нарушив скоростной режим, съехал с проезжей части. После чего машина влетела в металлический забор, расположенный у дороги, а затем опрокинулась на частный жилой дом. Водитель Сузуки получил многочисленные ушибы. Госпитализирован он не был.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодой матери из Кольчугино, обвиняемой в убийстве 6-месячной дочери, продлили арест
В ночь после праздника в Муроме горели автомобили, а в Муромском районе - частный дом
В Муроме отпраздновали день семьи, любви и верности
Владимирское "Торпедо" потеряло еще одного игрока
Во Владимире может появиться ЛЭП в виде 25-метрового богатыря с подсветкой
За нападение на участкового и оскорбление судьи владимирцу грозит реальный срок
В двух районах Владимирской области установлен карантин по бешенству
Цены на пассажирские перевозки во Владимире могли вырасти до 26 рублей
Защитник ФК «Муром» поедет на Универсиаду
Индекс RSBI: молодые предприниматели более оптимистично оценивают перспективы своего бизнеса
«Т Плюс» приступил к реконструкции трех участков теплосетей во Владимире
Всероссийский театральный марафон придёт во Владимирскую область
Владимирцев приглашают узнать тайны купальской ночи
Владимирцев приглашают посмотреть плакаты Сергея Сотова
Александра Орлова снова уволили с поста гендиректора "Губернии-33"
За прошлую неделю во Владимирской области от клещей пострадало 119 человек
Праздник огурца в Суздале признан одним из лучших гастрономических фестивалей России
Первый кандидат на место в депутата Владимирского горсовета сошел с дистанции
Бывший директор «Автоприбора» Алексей Мельников получил 4,5 года общего режима