Владимирцев приглашают узнать тайны купальской ночи

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-05T13:55:57+03:00

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5 июля в 20:30 «Патриарший сад» приглашает всех желающих прикоснуться к истокам двух древнейших праздников – Иван Купала и Аграфена Купальница.

Гостей ждут загадочные экскурсии по таинственному саду в поисках цветка папоротника. В программе вечера возрождение древних обрядов и обычаев, прыжки через костер, загадывание желаний на купальском дереве, встреча с русалками у таинственного озера, традиционное плетение венков и спускание их на воду, прохождение через Арку изобилия, беспроигрышная лотерея, мастер-классы для детей и многое другое.

А также в программе принимают участие фольклорный ансамбль «Жаворонки» и народный хореографический ансамбль «Звоны».

ИСТОЧНИК KP.RU