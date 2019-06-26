2019-06-26T13:22:32+03:00
Общество

Во Владимирской области купят 14 машин «скорой помощи»

И передвижные медицинские комплексы
Вероника ПАНИНА
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В этом году во Владимирской области купят новые мобильные диагностические комплексы, передвижные фельдшерско-акушерские пункты, реанимобили и машины «скорой помощи» - всего 31 единицу техники. На это выделено 157 миллионов рублей.

Восемь передвижных фельдшерско-акушерских пунктов будут оснащены электрокардиографом, тонометром, экспресс-анализаторами для определения уровней сахара и холестерина и другим специализированным оборудованием. Мобильные медпункты получат Вязниковский, Гороховецкий, Киржачский, Ковровский, Муромский, Петушинский, Селивановский и Суздальский районы. Они будут обслуживать жителей населённых пунктов с численностью жителей менее 100 человек.

Пять передвижных флюорографов поступят в Александровскую и Суздальскую районные больницы, а также в Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи и его филиалы. Также будут закуплены передвижной маммограф для Муромской городской больницы №3 и мобильный медицинский комплекс для Детской городской больницы Гусь-Хрустального.

По два автомобиля «скорой помощи» получат Судогодская, Ковровская и Курловская районные больницы, по одному – Областной госпиталь ветеранов войн, Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины, городские больницы №2, №6 и №7 г. Владимира, Селивановская районная больница, Муромская городская больница №2 и Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный.

И по одному реанимобилю получат станции скорой помощи Владимира и Коврова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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