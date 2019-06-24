В Кольчугинских детских лагерях нашли некачественные продукты

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-24T13:12:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку детских лагерей Кольчугинского района. Как оказалось, в детском загородном оздоровительном лагере «Дубки» в спальнях москитные сетки на окнах были порваны, знаков о запрете курения в положенных местах не имелось, а в столовой не хватало ультрафиолетовой бактерицидной установки. Кроме того, в ходе проверки пришкольных лагерей дневного пребывания в аптечках нашлись лекарства с истекшим сроком хранения, в столовых отсутствовали ультрафиолетовые бактерицидные установки, а в туалетах – полотенец для вытирания рук. Нарушения нашлись и в организации питания детей: отсутствие надлежащей маркировки и использование тары с несоответствующей маркировкой, нарушение температурного режима хранения суточных проб, на кухнях обнаружены продукты с признаками недоброкачественности и отсутствие контрольных термометров в холодильных камерах. По результатам проверки прокуратурой внесено шесть представлений, а в отношении двух должностных лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических требований возбуждены дела об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU