Задолженность теплоснабжающих предприятий Владимирской области за газ достигла 2,4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-10T10:11:38+03:00

На совещании в ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» выработаны рекомендации по погашению газовых долгов коммунальных предприятий.

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С начала 2019 года просроченная дебиторская задолженность теплоснабжающих предприятий Владимирской области выросла на 268,5 млн руб. и, по оперативным данным на 01.06.2019, достигла 2 млрд 405,5 млн руб.

Наибольший рост задолженности теплоснабжающих предприятий с начала года зафиксирован в Собинском (51,2 млн руб.), Александровском (33,7 млн руб.), Суздальском (27,6 млн руб.), Кольчугинском (18,9 млн руб.) районах, а также в городах Гусь-Хрустальный (53,1 млн руб.) и Суздаль (16,2 млн руб.).

В связи с этим генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Алексей Конышев провел оперативное совещание с руководителями теплоснабжающих организаций – должников, главами муниципальных образований, а также представителями профильных департаментов администрации Владимирской области по улучшению платежной дисциплины в регионе.

В ходе совещания были озвучены основные проблемы, с которыми сталкиваются теплоснабжающие организации и отмечено, что администрацией области не разработан график погашения задолженности за газ перед поставщиком.

В целях нормализации ситуации руководитель «Газпром межрегионгаз Владимир» предложил теплоснабжающим организациям совместно с муниципальными образованиями разработать детальные планы погашения задолженности за поставленный газ с указанием источников финансирования, ответственных лиц и конкретных мероприятий, рассмотрев при этом вариант заключения с ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» соглашений о рассрочке оплаты задолженности на условиях коммерческого кредита.

Также администрации области при тарифном регулировании предложено устанавливать для предприятий экономически обоснованные тарифы, а при их превышении в целях недопущения перекладывания тарифной нагрузки на население устанавливать предельно допустимый уровень платежей граждан или использовать механизм субсидирования населения.

Кроме того предложено активизировать работу по передаче теплосетевого хозяйства региона потенциальным инвесторам по концессионным соглашениям с обязательной одновременной передачей долгов теплоснабжающих организаций концессионерам, предусмотрев в дальнейшем механизм их погашения перед поставщиком газа

В целях увеличения оборотных средств предприятий для модернизации тепловых сетей и оборудования, обеспечения стабильных расчетов за потреблённый газ предложено реализовать возможности дополнительного финансирования организаций путем увеличения уставных капиталов предприятий.

«Данные предложения были поддержаны участниками совещания. Выражаем надежду, что выработанные рекомендации позволят изменить имеющийся негативный тренд в расчетах проблемных потребителей за газ на позитивный», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир Алексей Конышев.

ИСТОЧНИК KP.RU