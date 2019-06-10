2019-06-10T10:11:38+03:00
Общество

Задолженность теплоснабжающих предприятий Владимирской области за газ достигла 2,4 млрд рублей

На совещании в ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» выработаны рекомендации по погашению газовых долгов коммунальных предприятий.
Поделиться:
Изменить размер текста:

С начала 2019 года просроченная дебиторская задолженность теплоснабжающих предприятий Владимирской области выросла на 268,5 млн руб. и, по оперативным данным на 01.06.2019, достигла 2 млрд 405,5 млн руб.

Наибольший рост задолженности теплоснабжающих предприятий с начала года зафиксирован в Собинском (51,2 млн руб.), Александровском (33,7 млн руб.), Суздальском (27,6 млн руб.), Кольчугинском (18,9 млн руб.) районах, а также в городах Гусь-Хрустальный (53,1 млн руб.) и Суздаль (16,2 млн руб.).

В связи с этим генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Алексей Конышев провел оперативное совещание с руководителями теплоснабжающих организаций – должников, главами муниципальных образований, а также представителями профильных департаментов администрации Владимирской области по улучшению платежной дисциплины в регионе.

В ходе совещания были озвучены основные проблемы, с которыми сталкиваются теплоснабжающие организации и отмечено, что администрацией области не разработан график погашения задолженности за газ перед поставщиком.

В целях нормализации ситуации руководитель «Газпром межрегионгаз Владимир» предложил теплоснабжающим организациям совместно с муниципальными образованиями разработать детальные планы погашения задолженности за поставленный газ с указанием источников финансирования, ответственных лиц и конкретных мероприятий, рассмотрев при этом вариант заключения с ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» соглашений о рассрочке оплаты задолженности на условиях коммерческого кредита.

Также администрации области при тарифном регулировании предложено устанавливать для предприятий экономически обоснованные тарифы, а при их превышении в целях недопущения перекладывания тарифной нагрузки на население устанавливать предельно допустимый уровень платежей граждан или использовать механизм субсидирования населения.

Кроме того предложено активизировать работу по передаче теплосетевого хозяйства региона потенциальным инвесторам по концессионным соглашениям с обязательной одновременной передачей долгов теплоснабжающих организаций концессионерам, предусмотрев в дальнейшем механизм их погашения перед поставщиком газа

В целях увеличения оборотных средств предприятий для модернизации тепловых сетей и оборудования, обеспечения стабильных расчетов за потреблённый газ предложено реализовать возможности дополнительного финансирования организаций путем увеличения уставных капиталов предприятий.

«Данные предложения были поддержаны участниками совещания. Выражаем надежду, что выработанные рекомендации позволят изменить имеющийся негативный тренд в расчетах проблемных потребителей за газ на позитивный», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир Алексей Конышев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирец, случайно застреливший своего товарища, пойдет под суд
Прокуратура проверила муромский контактный зоопарк, где якобы мучали животных
На М-7 в Вязниковском районе из-за ДТП организовано реверсивное движение
Убийцу подростка на сельской дискотеке под Муромом взяли под стражу
Владимир Сипягин - один из самых бедных губернаторов в стране
Взрослые владимирцы смогут пройти диспансеризацию в вечернее время и субботние дни
В Кольчугинском районе легковушка опрокинулась в кювет
Во Владимире прошел областной семинар-совещание о профилактике распространения и предупреждении экстремизма
Ковровский спортсмен Антон Фолифоров стал чемпионом Европы по спортивному ориентированию
Восемь владимирских педагогов получат президентские гранты
Больше всего алиментщиков живет в Ковровском районе
В Музее Хрусталя покажут деревенский быт глазами художников-наивистов
Камерный струнный оркестр областной филармонии занесен на «Галерею Славы»
Владимирцев приглашают на встречу с писательницей Мариной Москвиной
Питерец несколько дней жил и ел в закрытом ковровском кафе
Ночью в Гусь-Хрустальном районе загорелись два частных дома
Молодой москвич попался на взятке в Коврове
В Вязниках открыли мемориальную доску в честь знаменитого авиатора Вячеслава Кокорина
В Юрьев-Польском женщина убила сожителя соседки
На владимирском озере Гусинка утонул мужчина
Гусевчанин ограбил женщину прямо в магазине
Владимирца осудили на 11 лет за сбыт героина, выращивание конопли и изготовление оружия
Муромский таксист написал заявление в полицию на клиента, который не доплатил 16 рублей
В Камешковском районе 200 детей пройдут "маршрутом выживания"
Во Владимире 20 пожарных тушили производственное здание
В Суздале снимают выпуск передачи «Адская кухня»
За неделю во Владимирской области обнаружили трёх энцефалитных клещей