Владимирец украл компьютер из комнаты общежития

СЕГОДНЯ 13:28 2019-05-30T13:28:18+03:00

Прихватив всю периферию к нему

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Владимирская полиция возбудила уголовное дело против 26-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в жилище. По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, молодой человек вынес из комнаты общежития компьютер с различными комплектующими к нему. 20-летний хозяин оценил добро в 46 тысяч рублей.

Вора задержали по "горячим следам". В отделении полиции о дал признательные показания и сообщил, что собирался продать украденное. Компьютер вернули законному владельцу, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU