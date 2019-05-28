2019-05-28T14:33:09+03:00
Общество

«Ростелеком» успешно протестировал прототип облачного сервиса защиты передачи данных с квантовым шифрованием

Поделиться:
Изменить размер текста:

Компании «Ростелеком» и «Криптософт» завершили тестовые испытания прототипа первого облачного сервиса по организации сверхзащищенных каналов передачи данных с использованием квантового распределения ключей шифрования.

Была организована передача критически важных данных между дата-центрами «Ростелекома» по каналу связи общей протяженностью около 30 км. В местах передачи и приема данных были установлены программно-аппаратные комплексы «Криптософт», обеспечивающие квантовое распределение ключей шифрования. Сервис был организован на облачной инфраструктуре «Ростелекома». Скорость передачи защищенных данных на линии была ограничена пропускной способностью используемых в прототипе СКЗИ1 и составляла 100 Мбит/с. Возможности испытанной квантовой аппаратуры выработки и распределения ключевой информации позволяют обеспечить скорость передачи данных до 100 Гбит/сек. В перспективе корпоративные клиенты «Ростелекома» смогут воспользоваться сервисом, заказав его в личном кабинете.

«Компания «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на российском рынке услуг дата-центров и облачных сервисов. На ресурсах компании размещены важнейшие государственные информационные системы (ИС) с чувствительными данными (портал госуслуг, система межведомственного электронного взаимодействия, единая биометрическая система и многие другие). Для эффективной и отказоустойчивой работы любых ИС необходимо двойное, а иногда и тройное резервирование данных в географически разнесенных дата-центрах. Только эта задача требует передачи гигантского объема данных между ними. Мы хотим обеспечить нашим клиентам, в том числе государственным структурам, максимальную защиту данных, в том числе в процессе их копирования, приема и передачи. Именно поэтому в первую очередь мы занялись разработкой прототипа облачного сервиса с использованием квантового распределения ключей шифрования», — подчеркнул вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

«Тестирование прототипа сервиса продемонстрировало эффективность базовых технологий «Криптософт» и помогло определиться с основными направлениями дальнейших работ. Обеспечен высочайший уровень защиты при передаче данных. Криптографический ключ, вырабатываемый по протоколу квантового распределения ключей, загружается в СКЗИ и, тем самым, формируется защищённый канал передачи информации между дата-центрами. Будем продолжать работать с регулятором, чтобы ускорить вывод сервисов с использованием квантового шифрования», — отметил директор ООО НТП «Криптософт» Евгений Матвеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
УФСБ по Владимирской области задержало очередного религиозного экстремиста
Убившая новорожденного ребенка жительница Кольчугино проведет в СИЗО еще месяц
Владимирцев приглашают почитать стихи Пушкина
Министр спорта России наградил воспитанников Лухтоновской школы-интерната
Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова увеличила свои доходы на 1,5 миллиона рублей
Суздаль вошел в тройку популярных малых городов для поездок по России летом
В Меленковском районе наркоман выращивал коноплю на дачном участке
1 июня на полдня закроют центр Владимира
В Юрьев-Польском районе вспыхнул частный дом
Во Владимире на Клязьме в районе ТЭЦ выловили тела двух мужчин
Владимирские гимнасты выиграли на этапе Кубка мира 7 медалей
Муромлянин наворовал со склада, где раньше работал, стройматериалов на 130 тысяч рублей
Евгений Рычков пойдет на третьи выборы мэра Мурома
Ковровчанин проводил друга в армию и угнал его машину
Экс-начальник гороховецкого миграционного пункта брала взятки с иностранцев
В Струнино в компании по уборке города три месяца не платили зарплату работникам
В Суздальском районе многодетным семьям выдали земельные участки без газа и воды
В Муроме 32 работникам конструкторского бюро не платили зарплату
В финале олимпиады «Умники и умницы» победили школьники из Владимира и Мурома
ФК "Муром" обыграл "Луки-Энергию"
Владимирских болельщиков приглашают на последний матч "Торпедо" в этом сезоне
Ковровчанин зарезал едва знакомого собутыльника
«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи