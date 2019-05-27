Евгений Рычков пойдет на третьи выборы мэра Мурома

СЕГОДНЯ 17:33 2019-05-27T17:33:54+03:00

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26 мая во Владимирской области прошли предварительные голосования партии "Единая Россия". Наиболее интересными выглядели праймериз в Муроме, где 8 сентября помимо выборов в местный горсовет пройдет избрание мэра города. Кроме того, стоит учесть, что Муром остается одним из немногих городов Владимирской области, где сохраняются прямые выборы главы города.

На предварительные выборы на должность главы города Мурома свои кандидатуры вставили три претендента: нынешний глава округа Евгений Рычков, работник МБУ "Благоустройство" Александр Павлов и пенсионер Анатолий Стулов. Действующий глава города с огромным перевесом обошел "ноунеймов", набрав более 90% голосов избирателей. Таким образом, Евгений Рычков, вероятнее всего, пойдет от "Единой России" на третьи выборы мэра города.

Отметим, что 8 сентября должны были состояться выборы главы Коврова, но местный горсовет с санкции ЗС проголосовал за замещение этой должности на конкурсной основе, опасаясь конкуренции со стороны возможного кандидата на пост главы города депутата ЗС Максима Шевченко.

Кроме того, прямые выборы главы города 8 сентября пройдут в Собинке. Местный горсовет проголосовал против перехода на избрание главы города на конкурсной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU