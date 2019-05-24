50-летняя ковровчанка устроила в своей квартире наркопритон

СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-24T14:10:46+03:00

Ее могут лишить свободы на 4 года

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Ковровские полицейские в многоквартирном доме нашли наркопритон. Из квартиры вышли пятеро мужчин, которые были частыми гостями. Привечала их 50-летняя ковровчанка, у которой нашли шприцы, посуду и другие приспособления для наркоманов.

По данным пресс-службы УМВД, пятеро мужчин привлечены к административной ответственности за употребление наркотиков без назначения врача.

А на 50-летнюю хозяйку возбуждено уголовное дело за организацию притона. Ее могут лишить свободы до 4-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU