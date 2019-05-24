До конца акции «Весна – тают пени!» осталось 7 дней!

СЕГОДНЯ 12:44 2019-05-24T12:44:31+03:00

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Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о ходе традиционной акции «Весна – тают пени!». Клиентам, погасившим задолженность за коммунальные ресурсы до 31 мая компания произведет списание начисленных пени.

Для участия в акции потребителю необходимо заполнить заявление о списании пени, которое можно получить у консультанта в офисе продаж или на сайте «ЭнергосбыТ Плюс». Потребителям, погасившим долги в апреле списание пени будет произведено в мае. Клиенты, которые оплатят потребленные энергоресурсы и долги в последний месяц весны, получат квитанцию без штрафных начислений уже в июне.

По состоянию на 1 апреля 2019 года размер задолженности физических лиц за электрическую энергию перед Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» составил более 374 млн рублей, а за тепловую свыше 624 млн рублей. При этом просроченная задолженность, то есть та, которая может быть взыскана в судебном порядке, составляет порядка 40% от общего объема.

Для своевременной оплаты счетов в случае длительного отпуска Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о возможностях сервиса «Личный кабинет», который позволяет оплачивать услуги в удобное время из любой точки мира при наличии интернета. А для держателей пластиковых карт доступна услуга «Автоплатеж», с помощью которой оплата производится автоматически без посещения банка и очередей.

ИСТОЧНИК KP.RU