2019-05-22T13:32:06+03:00
Общество

Десять процентов владимирцев держат сбережения в валютных вкладах

За год сбережения жителей Владимирской области выросли на 5%
Вероника ПАНИНА
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По данным владимирского отделения Банка России, жители Владимирской области держат в банках в виде вкладов почти 200 миллиардов рублей - точнее, на конец первого квартала общая сумма вкладов составила 195,2 миллиарда рублей. Это на 5,1% больше, чем было год назад. Так что, несмотря на кризиз и инфляцию, владимирцы все-таки умудряются делать сбережения.

При этом абсолютное большинство отдает предпочтение рублевым вкладам - 89,5% всех депозитов открыто в российских рублях. Чуть больше 10 процентов населения считают более надежными валютные вклады - в долларах и евро.

Средняя ставка по рублевым вкладам в банках Владимирской области составляет около 5% годовых, максимальная может доходить до 8%. Однако чем выше ставка по вкладу, тем больше ограничений - как правило, требуется положить на депозит довольно большую сумму и «заморозить» ее на продолжительное время - от полугода до трех лет вклад нельзя снимать. В некоторых случаях снимать можно проценты.

Популярность банковских вкладов растет, так как сбережения там застрахованы - даже при ликвидации и банкротстве банка вклад в сумме до 1 миллиона 400 тысяч рублей будет компенсирован государством. Как напоминает управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по Центральному федеральному округ Надежда Калашникова, с 1 января застрахованы и средства малых и микропредприятий на расчетных и депозитных счетах в банках - также на сумму до 1,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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