В скверах Коврова появится бесплатный интернет
Wi-fi заработает на площади Победы и четырех парках
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Мэрия Коврова приняла решение вложить 1 миллион рублей в установку Wi-fi-роутеров в скверах города. Бесплатный интернет появится на площади Победы, в скверах Оружейников, имени Никитина, имени Малеева и Кангина.
Кроме Wi-fi-роутеров, в скверах и парках города появятся камеры видеонаблюдения. Для того, чтобы установить оборудование, рабочим пришлось разобрать недавно уложенную плитку.
ИСТОЧНИК KP.RU