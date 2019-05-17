2019-05-17T14:00:50+03:00
Звезды

Владимирцы смогут увидеть, какой была Собинка 80 лет назад

В Центре ИЗО откроется выставка "Краски Собиновой пустоши"
Алексей СУХОВ
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Название выставки "Краски Собиновой пустоши" отражает то, с чего начинались город Собинка.

Собинова пустошь несколько столетий назад представляла собой глухую местность с непроходимыми лесами и топкими болотами. В XIX веке здесь началось строительство мануфактур, вокруг которых появилось поселение, со временем переросшее в рабочий поселок. 18 сентября 1939 года ему был присвоен статус города Собинки.

Собиновский район был образован 10 апреля 1929 года в составе Владимирского округа Ивановской Промышленной области, но неоднократно видоизменялся. 4 августа 1944 года Владимирская область выделилась как самостоятельная единица, к ней был отнесен и Собинский район.

Выставка представляет зрителю творчество современных художников, однако, является данью деятелям изобразительного искусства, для которых Собинский район стал малой родиной. Прежде всего вспоминаются имена основателя Владимирской школы живописи Кима Бритова, живописца Владимира Калинина, графика Александра Бочкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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